DiaSorin sigla accordo di collaborazione con la svizzera Tecan

(Teleborsa) – DiaSorin ha raggiunto un accordo di collaborazione con la svizzera Tecan Group per lo sviluppo di una nuova piattaforma molecolare.

In particolare l’accordo prevede l’utilizzo del Fluent Laboratory Automation Solution di Tecan da parte di DiaSorin come nuova piattaforma di estrazione di acidi nucleici. La nuova piattaforma sarà in grado di fornire ai clienti una soluzione completa per l’analisi molecolare.

Carlo Rosa, CEO di DiaSorin, ha commentato: “La collaborazione con Tecan per lo sviluppo di questa nuova piattaforma pone ulteriori basi di crescita nel segmento della diagnostica molecolare dove continuiamo a perseguire progetti di sviluppo”.