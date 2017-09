Diasorin migliora la guidance al 2019

(Teleborsa) – DiaSorin rivede al rialzo la propria guidance al 2019 a seguito del cambio di perimetro di consolidamento determinatosi con l’odierno completamento dell’acquisizione del portafoglio immunodiagnostico ELISA e delle relative attività materiali e immateriali da Siemens Healthcare GmbH e delle sue società affiliate.

La nuova guidance della società attiva nel campo della diagnostica in vitro per il 2019, esposta a tassi di cambio 2016, sostituisce la precedente guidance fornita per lo stesso periodo in occasione dell’ultimo Investor Day del Gruppo in data 26 giugno 2017.

Frazionalmente negativo il titolo Diasorin a Piazza Affari: -0,40%.