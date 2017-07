Diasorin lancia un nuovo test molecolare su tecnologia Q-LAMP

(Teleborsa) – DiaSorin ha lanciato un nuovo test di diagnostica molecolare marcato CE, Iam CBFB-MYH11 (disponibile in tutto il mondo ad

eccezione degli Stati Uniti) per l’identificazione in tempi brevi di una delle cause genetiche più comuni di Leucemia Mieloide Acuta.

Il nuovo test permette di rilevare in maniera affidabile, semplice e rapida (20 minuti) la traslocazione simultanea dei trascritti di fusione dei geni CBFB-MYH11 del tipo A/D ed E, una delle cause genetiche più comuni della Leucemia Mieloide Acuta.

CBFB-MYH11, come AML1-ETO, il cui test è stato lanciato a Luglio 2016, è comunemente associata ad una prognosi favorevole.