Diasorin amplia numero campioni certificabili in Europa con kit molecolare HSV 1 & 2

(Teleborsa) – DiaSorin si muove con cautela a Piazza Affari, mostrando un rialzo dello 0,20%.

Il Gruppo ha annunciato di aver ottenuto la certificazione per l’estensione dei campioni analizzabili in Europa del kit molecolare Simplexa HSV 1 & 2.

Grazie all’espansione dei campioni analizzabili, DiaSorin fornisce oggi un’offerta completa e flessibile per i laboratori in grado di analizzare fino ad un massimo di otto campioni alla volta.

“L’estensione dei campioni analizzabili per l’identificazione del virus Herpes Simplex fornisce ai laboratori il kit molecolare più completo disponibile sul mercato per la diagnosi dell’HSV, consentendo l’analisi di più campioni con un unico kit senza necessità di estrazione del DNA”, ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President of Research and Development di DiaSorin Molecular LLC.