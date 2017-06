Diageo acquista la tequila di George Clooney

(Teleborsa) – Diageo fa ancora shopping e mette gli occhi sulla tequila di George Clooney. Il colosso britannico delle bevande ha infatti annunciato l’acquisto del marchio Casamigos, fondato nel 2013 dall’attore George Clooney assieme agli amici Mike Meldman e Rande Gerber, marito della modella Cindy Crawford.

La tequila Casamigos va ag aggiungersi ad un portafoglio di spirits già piuttosto nustrito, con il whiskey Johnnie Walker, il bourbon Bulleit, la vodka Ketel One e la tequila Don Julio.



La transazione ha un valore complessivo di 1 miliardo di dollari. In particolare, Diageo pagherà 700 milioni di dollari al completamento delle formalità del trasferimento nel secondo semestre dell’anno, più una cifra aggiuntiva e variabile di 300 milioni di dollari in base all’andamento delle vendite nei prossimi 10 anni.

Casamigos ha chiuso il 2016 con la consegna di 120 mila casse di tequila e prevede di consegnare nel 2017 170 mila casse. Clooney ha fatto sapere che continuerà ad occuparsi di Casamigos.