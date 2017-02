Di nuovo in treno fino al traghetto per l’Elba: riaperta la Campiglia Marittima-Piombino

(Teleborsa) – Sono tornati a circolare come da programma oggi lunedì 20 febbraio 2017 i treni sulla linea ferroviaria Campiglia Marittima–Piombino Marittima, storica tratta che conduce i viaggiatori ai traghetti per l’Isola d’Elba. La stazione di Campiglia Marittima si trova a sud di Livorno sulla linea per Roma e in direzione opposta per Pisa-Genova, la cosiddetta “Tirrenica”.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha infatti ultimato solo 24 ore prima, nel rispetto dei tempi previsti, gli interventi di manutenzione straordinaria all’interno della galleria Capezzolo (lunga circa 200 metri), tra Fiorentina di Piombino e Piombino. Lavori che hanno comportato la sostituzione dei binari e il rifacimento della massicciata. I cantieri erano stati aperti lo scorso 22 gennaio con lavori durati poco meno di un mese un mese e un investimento di circa 2 milioni di euro.