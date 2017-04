Deutsche Bank, aumento di capitale concluso con successo

(Teleborsa) – Deutsche Bank ha concluso con successo l’aumento di capitale da 8 miliardi di euro, con il 98,9% dei diritti di sottoscrizione esercitati. I diritti inoptati saranno venduti sul mercato. L’aumento, il quarto dal 2010 per la banca tedesca, ha visto 687,5 milioni di nuove azioni sottoscritte al prezzo di 11,65 euro ciascuna.

Retrocede la prima banca tedesca come assets, con un ribasso dell’1,66%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Deutsche Bank, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 15,29 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 15,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,15.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)