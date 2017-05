Denaro su Atlantia dopo smentita su imminente offerta per Abertis

(Teleborsa) – Atlantia definisce “destituite di ogni fondamento” le recenti notizie stampa, su una imminente offerta per Abertis e sul prezzo. Lo ha precisato ieri il gruppo con una nota confermando che “discussioni sono in corso e che, in caso di accordo, informerà senza indugio il mercato”.

Il titolo stamane a Piazza Affari si muove in frazionale rialzo (+0,46%) facendo anche meglio dell’indice di riferimento FTSE che cede lo 0,22%.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Atlantia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,22 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,54.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)