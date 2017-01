Delta Air Lines al Terminal 1 di Fiumicino con i partner di SkyTeam Alitalia e Air France-Klm

(Teleborsa) – Cambio Terminal per Delta Air Lines all’aeroporto di Fiumicino. A partire da domani, 1 febbraio 2017, i servizi Delta di check-in e biglietteria del vettore saranno effettuati al Terminal 1, dove si trovano anche i partner di joint venture Alitalia, AirFrance e KLM.

Il cambiamento è parte di un piano di sviluppo implementato dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Tutte le compagnie ospitate in passato al Terminal 5 sono state ricollocate in altri terminal per favorire la ristrutturazione. Una volta espletate le procedure di sicurezza, i passeggeri Delta raggiungeranno il Gate E, dal quale il vettore opera i propri voli.

“Essere presenti al Terminal 1 – ha spiegato Mary Loeffelholz, Vice President Delta, Airport Customer Service International – rappresenta un importante miglioramento per la customer experience dei nostri passeggeri che avranno così accesso a migliori servizi, incluse nuove lounge, ristoranti e negozi. E condividere lo stesso terminal con Alitalia e i nostri partner di joint venture ci aiuterà inoltre ad ottimizzare le operazioni per i nostri passeggeri che viaggiano su voli in coincidenza”.

L’americana Delta Air Lines, che serve circa 180 milioni di passeggeri ogni anno, vola giornalmente da Roma Fiumicino per Atlanta e New York e offre, inoltre, un volo stagionale per Detroit. Grazie a un ineguagliato network globale, Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 323 destinazioni, 57 Paesi e sei continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una flotta di oltre 800 aeromobili.

L’alleanza SkyTeam, con 20 compagnie aeree associate, permette di raggiungere 1.062 destinazioni in tutto il mondo,