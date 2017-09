(Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, saluta positivamente l’accordo siglato oggi tra Meridiana e Qatar Airways: “Siamo molto felici che si sia concluso positivamente con il closing di oggi 28 settembre il piano Meridiana-Qatar Airways, che significa nuove prospettive di sviluppo non solo per la Sardegna ma per la mobilità aerea italiana, grazie agli investimenti che arriveranno. Si restituisce sicurezza ai lavoratori e possibilità di nuova occupazione. Davvero una bella giornata per il nostro Paese”.

Delrio su Meridiana-Qatar Airways: “Nuove prospettive di sviluppo, bella giornata per il Paese” redazioneteleborsaxml