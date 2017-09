Delrio: “Grecia premia proposta di FS su servizi e investimenti&...

(Teleborsa) – “Soddisfazione per l’operazione, che premia la proposta di FS, capace di rispondere alla necessità di migliorare i servizi e la sicurezza del trasporto ferroviario, e ne amplia la presenza internazionale”. E’ con queste parole che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, ha commentato il closing dell’acquisizione da parte del Gruppo FS dell’ente ferroviario greco Trainose. La firma è arrivata durante il Vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è svolto oggi 14 settembre a Corfù.

“E’ stato opportuno e saggio, da parte del governo greco – ha dichiarato il Ministro Delrio – decidere di rafforzare gli investimenti e di ampliare la risposta alla domanda di mobilità dei cittadini. La privatizzazione è finalizzata a questi obiettivi.

Il Gruppo FS ha ricevuto dal governo italiano i compiti di migliorare le connessioni, i servizi, le flotte, l’occupazione e saprà fare molto bene anche in Grecia. L’area Mediterranea infatti è centrale per l’Europa: migliori connessioni e servizi di trasporto sono alla base dell’unità e del dialogo in tutta la regione mediterranea”.

Tra i temi toccati dai due Ministri anche le opportunità per le imprese italiane del settore in Grecia, dove sta prendendo corpo la ripresa economica, la cooperazione nel settore aereo e sui temi di trasporto e connettività in ambito europeo.

I Ministri si sono confrontati anche su un tema di attualità per entrambi i Paesi, la prevenzione e la protezione dal rischio sismico dell’edilizia privata e del patrimonio artistico ed architettonico, rispetto al quale il Ministro Delrio ha illustrato il piano e le linee guida di classificazione antisismica recentemente adottate in Italia. Su questo tema seguiranno confronti e condivisioni al fine di sviluppare iniziative comuni.