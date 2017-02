Delrio assicura: “Nel PD nessuna scissione in atto”

(Teleborsa) – “Non è vero che c’è una scissione in atto con il nostro popolo”. Prova a gettare acqua sul fuoco il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio che milita nelle fila del PD. “I fondatori del PD oggi non possono richiamare una divisione come una soluzione” perché sarebbe “una tragedia, un incubo”, spiega Delrio intervenendo a R 102.5 . “La divisione è un qualcosa senza senso. La lealtà e il pieno sostegno del PD al Governo non è in discussione”.

Il Ministro risponde così alle polemiche che si sono scatenate in seguito a quanto emerso nella Direzione del PD che ha dato ragione all’ex Premier sul Congresso ma ha sollevato le critiche della minoranza con Pier Luigi Bersani che parla di “Partito di Renzi”.

La scissione sembra a un passo, anche se Delrio assicura: “La scissione non c’è, non si può giocare sulle parole. Dobbiamo restare uniti. Dopo tanti anni abbiamo ricominciato a crescere: c’è un segnale stabile di una crescita non robustissima, ma importante”, ha spiegato il ministro che ha sottolineato bisogna “avere il coraggio” di insistere sugli investimenti e battersi in Europa affinché le regole tengano fuori gli investimenti. Per rafforzare la ripresa, ha aggiunto, sono necessari investimenti “ancora più radicali”, ha concluso.