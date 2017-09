DEF, Padoan: nota aggiornamento sarà presentata la prossima settimana

(Teleborsa) – La Nota di aggiornamento al DEF sarà presentata la prossima settimana e conterrà “un’ulteriore miglioramento in termini di discesa dell’indebitamento, un andamento ancora da valutare in termini di debito, ma che io giudico positivo, e una crescita migliore, con spazi di crescita che migliorano”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione di un per la presentazione delle nuove previsioni economiche di Confindustria.

“Si cerca di trovare un equilibrio stretto fra aggiustamento del debito e sostegno alla crescita”, ha aggiunto. L’aggiornamento del DEF sarà “discusso e approvato dal CDM la prossima settimana”.

Il titolare del dicastero di Via XX Settembre, vede il bicchiere mezzo pieno “c’è ripresa”, ma avverte “prima o poi ci sarà rallentamento”. Qualunque sia la natura della ripresa della crescita sappiamo che prima o poi ci sarà un rallentamento, un “peggioramento della situazione e quindi bisogna chiedersi come affrontare queste situazioni”.