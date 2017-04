Debutto stellare per Avio. Oggi il titolo entra nello Star

(Teleborsa) – Debutto stellare per Avio, l’azienda spaziale della provincia romana che prende il via oggi sullo Star. Il titolo, che nasce da una scissione dalla spac Space2 evidenzia un importante rialzo del 4,2% a 13,88 euro, dopo esser stato brevissimamente sospeso per eccesso di rialzo sulle primissime battute.

Il debutto di Avio in Borsa non è stato preceduto da un’IPO tradizionale, ma la compagnia spaziale è stata selezionata dalla società di investimento Space 2 di Sergio Erede e Gianni Mion. L’operazione tecnicamente ha preso la forma di un “reverse merger” o scissione inversa dal veicolo di investimento Space 2, che partiva con una dotazione iniziale superiore ai 300 milioni di euro. La Spac ha scommesso sul successo di Avio, rilevandone il controllo dai Fondi Civen con un investimento realizzato assieme all’allora Finmeccanica (oggi Leonardo), lo scorso mese di ottobre, cui è seguita una operazione in tre step simultanei: scissione parziale, incorporazione della società spaziale e cambio nome in Avio SpA.

In Borsa sono quotate le azioni ordinarie ed i warrant, in quanto in occasione del debutto ne sono stati emessi ulteriori 3,75 milioni, da assegnare agli azionisti in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, portando il totale a 7,5 milioni di warrant. Tali strumenti potranno essere esercitati dal 5 giugno 2017 e fino all’8 aprile 2022.

Avio è uno i gioielli della tecnologia italiana e si distingue per il lanciatore spaziale Vega e per la serie dei lanciatori spaziali Ariane dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea. La società opera in un mercato ad elevatissime potenzialità di crescita, in quando si stima che nei prossimi cinque anni saranno mandati nello spazio più di mille satelliti, più del doppio rispetto ai cinque anni precedenti.

L’anno 2015 si è chiuso per Avio con un fatturato in crescita a 257 milioni ed un Ebitda adjusted di 36 milioni di euro, ma il dato più interessante è costituito dalla fortissima crescita degli ordini (+33%).