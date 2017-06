Debutto in rally per Altaba (ex Yahoo!) a Wall Street

(Teleborsa) – Debutto in gran stile per il titolo Altaba che a Wall Street sta passando di mano a 54,57 dollari con un rialzo di oltre 3 punti percentuali.

Altaba è la nuova denominazione dell’ex Yahoo!, priva del business internet ceduto a Verizon.

Il colosso statunitense delle comunicazioni ha completato l’acquisto degli asset core dell’ex gigante del web, per 4,5 miliardi di dollari.

Siti come Yahoo Sport, Yahoo Notizie e Yahoo Finanza, ma anche il motore di ricerca omonimo, il servizio di email, la piattaforma per immagini Flickr e il blog Tumblr si sono uniti alla divisione Aol e finiti in una nuova sussidiaria che si chiama “Oath” che include l’Huffington Post, Aol.com e tra gli altri Build Studios.