Debutto brillante per Altice USA a Wall Street

(Teleborsa) – Guadagna oltre 6 punti percentuali sulla piazza americana, il titolo Altice USA, che, dal 2000, registra la migliore IPO delle Tlc alla borsa USA.

La controllata americana della società fondata dal miliardario francese Patrick Drahi, che ha debuttato oggi al New York Stock Exchange, ha raccolto 1,9 miliardi di dollari con l’IPO ed ha fissato il prezzo delle 63,9 milioni di azioni offerte a 30 dollari a fronte di un range iniziale di 27-31 dollari.

Il titolo ha avviato gli scambi aperto a 31,60 dollari, per poi salire sopra i 32 dollari e assestarsi agli attuali 31,99 dollari. Gli scambi del titolo al Nyse sono partiti in ritardo rispetto alle altre azioni, come sempre accade per le matricole.