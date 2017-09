Debole la seduta per Italgas

(Teleborsa) – Discesa moderata per il Italgas, che propone una variazione negativa dello 0,88% nel giorno del suo 180° anniversario, in una Milano ancorata sulla parità.

Il terzo distributore di gas naturale in Europa ha confermato che sta per presentare un’offerta vincolante per acquisire gli asset italiani della spagnola Gas Natural. Tuttavia l’Ad del gruppo, Paolo Gallo, non si è voluto sbottonare sulle esatte cifre, affermando che non è disposto a “strapagare” il pacchetto messo in vendita dagli iberici e non escludendo l’esistenza di una controproposta da parte di acquirenti cinesi.

Lo scenario di breve periodo di evidenzia un declino dei corsi verso area 4,686 Euro con prima area di resistenza vista a 4,748. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,664.

