Debito pubblico, Fitch vede nero e stima un’impennata al 133,3% del PIL

(Teleborsa) – Brutte previsioni per l’Italia che rischia una esplosione del debito pubblico, ben oltre ogni previsione formulata dal Tesoro. Lo stima l’agenzia di rating statunitense Fitch in un rapporto sull’indebitamento dell’Italia, in cui prevede che il debito salirà al 133,3 del PIL, mentre avrebbe dovuto essere del 132,6% nelle intenzioni del Tesoro.

A pesare, oltre ad una crescita scarsa e sotto le attese, contribuiranno la manovra correttiva chiesta dall’UE ed il decreto salva-banche, che avrà un impatto non trascurabile sul rapporto fra debito e PIL.

L’agenzia ha già incorporato tutte queste variabili nelle sue previsioni lo scorso ottobre, quando ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook negativo. Di fronte ad una economia che non riparte come sperato, la manovra aggiuntiva di 3,4 miliardi richiesta dall’UE rischia di aggravare ancor di più la situazione, limitandone la portata espansiva e pro-crescita. In più, all’Italia non viene riconosciuto il peggioramento del saldo strutturale dello 0,5% rispetto agli obiettivi imposti dal Patto di stabilità.

Quanto al decreto salva-banche da 20 miliardi, varato a dicembre per il salvataggio di MPS e di altre banche in difficoltà, rischia di dare il colpo di grazia al debito, comportandone un innalzamento dell’1,2%.