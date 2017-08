Dean Foods taglia la guidance, trimestre sotto attese

(Teleborsa) – Conti sotto le stime e guidance ridotta per Dean Foods.

Il colosso alimentare di Dallas ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 91,37 milioni di dollari, sostanzialmente in linea con i 91,68 milioni di un anno fa. L’EPS “adjusted” si è attestato a 21 centesimi, 10 in meno rispetto alle aspettative. Sotto il consensus anche il fatturato, salito da 1,85 a 1,93 miliardi: le attese erano per un giro d’affari di 1,94 miliardi.

La società ha ridotto la view sull’utile per azione, stimando l’EPS nel range di 80-95 centesimi, per l’anno in corso.