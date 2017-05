Dean Foods in perdita nel primo trimestre

(Teleborsa) – Dean Foods annuncia i conti del primo trimestre che si sono chiusi con una perdita netta di 9,8 milioni di dollari, ovvero 11 centesimi per azione, rispetto all’utile di 39,2 milioni di dollari, ovvero 43 centesimi per azione su anno. L’EPS Adjusted è stato pari a 13 centesimi in calo dai 45 centesimi dello stesso trimestre del 2016. Deluse le stime degli analisti che si attendevano un EPS Adjusted di 0,17 dollari.

I ricavi sono stati pari a 1,99 miliardi di dollari in salita dagli 1,88 miliardi di dollari dello scorso anno e sopra le attese di 1,97 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda le previsioni, il Gruppo ha confermato le sue previsioni con un EPS adjusted previsto tra gli 1,35 e gli 1,55 dollari. Battute le stime di 1,40 dollari