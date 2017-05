DeA Capital accresce NAV e asset in gesitone nel trimestre

(Teleborsa) – Risultati in crescita per DeA Capital nel 1° trimestre: il NAV (Net Asset Value) per azione sale a 2,08 Euro al 31 marzo 2017, rispetto a 2,03 Euro al 31 dicembre 2016.

Il risultato netto si è attestato a 6,8 milioni di euro, rispetto a 0,3 milioni del 2016, mentre il il risultato complessivo, che riflette gli adeguamenti a fair value del portafoglio investimenti, è pari a +13,1 milioni di euro rispetto ad un risultato di +1,3 milioni dell’anno prima.

Gli asset under management crescono del 20% a 11,4 miliardi di euro rispetto al 31 marzo 2016.

Posizione finanziaria netta delle Società Holding pari a +66,1 milioni di Euro al 31 marzo 2017, rispetto a +79,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2016, per gli investimenti effettuati nel periodo