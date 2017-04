De Cecco verso Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) – De Cecco punta dritta a Palazzo Mezzanotte. Il prossimo 27 aprile, infatti, l’assemblea dei soci si prepara a votare il progetto di quotazione.

Fondata nel 1886 a Fara San Martino (provincia di Chieti), De Cecco è un gruppo attivo nel settore alimentare simbolo del mondo del Made in Italy. Non è la prima volta che il gruppo prova a portare in tavola la Borsa. Dieci anni fa, il progetto non andò in porto perché non tutti i comppnenti della famiglia De Cecco erano favorevoli alla scelta.

Ora si attende il 27 aprile per capire se il Gruppo sia pronto a fare il grande passo della quotazione che dovrebbe arrivare a fine dell’anno .