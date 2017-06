Ddl concorrenza, via libera di Montecitorio

(Teleborsa) – Il ddl concorrenza passa l’esame alla Camera. Il provvedimento ha ottenuto 218 sì, 124 no e 36 astensioni.

Il decreto, che era in terza lettura, deve tornare di nuovo in Senato poiché durante il passaggio a Montecitorio sono state approvate alcune modifiche che necessitano di un ulteriore passaggio per il via libera definitivo. Il ddl concorrenza è all’esame ormai da circa 26 mesi.

Il testo quindi dovrà tornare in Senato per la quarta lettura.