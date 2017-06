Ddl concorrenza, chiusa discussione generale alla Camera

(Teleborsa) – Si è chiuso a Montecitorio l’esame del ddl concorrenza.

Il provvedimento è stato sottoposto alla discussione generale in terza lettura alla Camera dopo aver incassato la fiducia del Senato. Il ddl concorrenza all’esame ormai da circa 26 mesii, è passato nei giorni scorsi al vaglio delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera che hanno concesso il via libera al provvedimento, approvando quattro modifiche proposte dal PD su assicurazioni, energia, telemarketing e società di odontoiatri.

Il testo quindi dovrà tornare in Senato per la quarta lettura. Il seguito dell’esame del provvedimento è stato rinviato ad altra seduta. Il calendario di Montecitorio prevede la prosecuzione dei lavori in Aula sul ddl per questa settimana.