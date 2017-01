Davos, la May vede un futuro radioso fuori dall’UE

(Teleborsa) – Theresa May vola a Davos per spiegare cosa sarà della Gran Bretagna dopo la Brexit, senza dare precise indicazioni sulle modalità di uscita: hard o soft?

Per ora il premier inglese si limita a rassicurare un po’ tutti sostenendo che “la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea sarà leader mondiale”, spiegando che “il percorso sarà incerto a volte per il Regno Unito, ma il futuro fuori dall’UE sarà radioso”. “Avremo un ruolo di leadership come il sostenitore più forte ed energico del libero mercato ovunque nel mondo”, ha assicurato la May mentre riecheggiano ancora le dure parole pronunciate da Jeroen Dijsselbloem. Secondo il presidente dell’Eurogruppo le proposte della premier britannica su un accordo commerciale con l’Unione Europea sono “impossibili”, poiché “non si possono avere tutti i vantaggi dopo essere usciti dal club”.