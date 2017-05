Datalogic vede crescere utili e ricavi nel trimestre, titolo bene in Borsa

(Teleborsa) – Trimestrale brillante per Datalogic, che vanta in Borsa un progresso del 3,1%. La società leader nel settore dei lettori di codici a barre ha chiuso il trimestre con un utile netto a 11,9 milioni di euro, in aumento del 18,2% rispetto a 10,1 milioni di Euro del primo trimestre 2016.

Ricavi in miglioramento del 4,6% a 141,5 milioni di Euro rispetto ai 135,4 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2016 (+3,1% al netto dell’effetto cambio Euro/Dollaro). Booking del trimestre a 161 milioni di Euro, in aumento del 14,8% rispetto al primo trimestre 2016. L’EBITDA risulta in crescita del 10,3% a 20,8 milioni di Euro rispetto a 18,8 milioni di Euro del primo trimestre 2016 (+13,1% al netto dell’effetto cambio Euro/Dollaro).

Indebitamento Finanziario Netto consolidato a 10,5 milioni di Euro rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva per 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016.