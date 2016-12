Danieli: nuovo ordine in Azerbaijan

(Teleborsa) – Danieli ha siglato a Baku un contratto con Azerbaijan Baku Steel Company. L’intesa è stata firmata alla presenza del Ministro dell’Economia della Repubblica dell’Azerbaijan, Shakhin Mustafayev e prevede la realizzazione di un complesso metallurgico chiavi in mano del valore di oltre 1,3 miliardi di dollari.

Il complesso sarà realizzato a Sumgait (30 Km dalla capitale Baku) nell’arco dei prossimi tre anni.

Il Ministro ha spiegato che durante la fase di realizzazione del progetto si creeranno 4.000 nuovi posti di lavoro e dopo l’avviamento se ne aggiungeranno altri 1.200.

La produzione sarà destinata per il 50% al mercato interno e per il 50% all’esportazione (soprattutto in Iran e Turchia) e permetterà al Paese di risparmiare 500 milioni di dollari all’anno sui prodotti siderurgici attualmente importati dai paesi vicini.