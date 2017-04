d’Amico, aumento di capitale a breve

(Teleborsa) – Dovrebbe partire dopo le festività pasquali il roadshow per la presentazione dell’aumento di capitale di d’Amico International Shipping, in base alla delega concessa dall’assemblea il 3 marzo scorso e subito deliberato dal CdA.

L’operazione di ricapitalizzazione del valore di 35 milioni di euro, prevede l’assegnazione di diritti validi alla sottoscrizione di azioni con abbinati warrant gratuiti, da offrire agli attuali azionisti in Italia e Lussemburgo. I warrant, esercitabili entro un periodo di 5 anni, conferiscono ai titolari il diritto alla sottoscrizione di nuove azioni di compendio e porteranno ad un aumento di capitale della società sino ad un massimo, pari all’equivalente in dollari, di 60 milioni di euro. L’azionista di maggioranza d’Amico International S.A. si è impegnato a sottoscrivere l’aumento per la quota di competenza del 58,28% del capitale.

Nell’annunciare l’operazione, la società ha fatto riferimento ai risultati 2016, parlando di un “anno particolarmente difficile per il settore delle navi cisterna e caratterizzato da noli in calo in particolar modo nella seconda metà”. La tariffa spot giornaliera è crollata dai quasi 19 mila a circa 13 mila dollari. L’aumento è dunque finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale della società e cogliere le opportunità di ripresa del mercato.

La struttura dell’Offerta “è coerente con la visione positiva del management” della società per il medio termine e con le previsioni di primari analisti del mercato dello shipping. “L’offerta – sottolinea la società – è stata strutturata in modo da premiare gli investitori con un orizzonte temporale di investimento medio/lungo, attraverso l’assegnazione di Warrant a lunga scadenza che offrono la possibilità di beneficiare di ogni possibile rialzo del mercato, fortemente ciclico, delle navi cisterna”.