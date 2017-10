Dal 4 al 18 ottobre stop ai voli a Treviso

(Teleborsa) – Da mercoledì 4 ottobre e fino al 18 ottobre l’aeroporto Canova di Treviso si ferma per dare corso ai lavori di rifacimento della pista. Decolli e atterraggi (60 movimenti al giorno) si spostano al Marco Polo di Venezia.

I voli dirottati dal Canova si aggiungeranno agli oltre 200 movimenti giornalieri al Marco Polo. La gestione dei voli trasferiti è stata affidata a Gh Venezia, uno dei tre handler che operano nello scalo veneziano. Nel 2011 la chiusura del Canova per una serie di manutenzioni, programmata per 15 giorni, si protrasse invece per oltre due mesi per cause tecniche, costringendo il Marco Polo agli straordinari.

L’attuale chiusura programmata del Canova si rende necessaria per consentire il rifacimento dell’asfalto e delle opere di drenaggio lungo la pista di decollo e atterraggio, per una spesa di 18 milioni euro a carico di Save.