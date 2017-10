Daimler separa le auto dai veicoli industriali e richiama 1 milione di Mercedes

(Teleborsa) – Riassetto societario in vista per Daimler.

Il colosso automobilistico tedesco ha annunciato che separerà la divisione auto da quella dei veicoli industriali allo scopo di creare due entità flessibili e “in grado di poter affrontare al meglio le nuove sfide del mercato”, come spiegato in una nota.

Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses e Daimler Financial Services – che già oggi è un’entità indipendente – saranno dunque tre divisioni separate che continueranno comunque a far capo alla holding Daimler.

Oggi la società è sotto i riflettori anche per la decisione di richiamare circa un migliaio di Mercedes (495 mila negli Stati Uniti, 400 mila in Gran Bretagna, 76 mila in Canada e poche centinaia di migliaia in Germania) per problemi all’airbag.

Daimler ha però precisato che il richiamo non è legato alla vicenda del produttore giapponese Takata.

Il newsflow di notizie non sembra comunque aver smosso il titolo, piatto sulla piazza di Francoforte.