Dada sigla contratto finanziamento con pool banche per 22 milioni

(Teleborsa) – Register.it controllata di DADA ha siglato un contratto di finanziamento in pool per cassa a medio-lungo termine con un pool di Istituti bancari coordinati da Banca IMI. Si tratta di Banca Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Monte dei Paschi di Siena, per un importo complessivo di Euro 22 milioni.

In particolare, le Banche aderenti al pool contribuiranno al Finanziamento nella seguente misura: Intesa Sanpaolo Euro 13 milioni, Unicredit Euro 5 milioni e Monte dei Paschi di Siena Euro 4 milioni.