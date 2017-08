Dada brilla a Piazza Affari grazie al “buy” di Banca IMI

(Teleborsa) – Brillante rialzo per il leader europeo nell’offerta di servizi digitali per la presenza e la visibilità in rete, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,80%.

A fare da assist al titolo è la promozione a “buy” del giudizio da parte di Banca IMI dal precedente “hold”. Rivisto al rialzo anche il prezzo obiettivo da 4,4 e 4,8 euro.

Le implicazioni di breve periodo di Dada sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 4,77 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,43.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)