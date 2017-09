Cyber security ed economia digitale al vertice di Tallin

(Teleborsa) – La capitale dell’Estonia ospita oggi, 29 Settembre, un vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea dedicato all’economia digitale.

Obiettivo del summit, voluto dal Presidente di turno estone del Consiglio UE con il beneplacito del Presidente del Consiglio europeo Tusk e della Commissione UE, è catturare l’attenzione politica sull’innovazione e digitalizzazione dell’economia europea. Al fine di permettere all’UE di restare all’avanguardia del progresso tecnologico e diventare guida nel campo del digitale.

Non parteciperà al vertice, il premier spagnolo Mariano Rajoy poiché è rimasto in patria per gestire la crisi politica che si è venuta a creare dal tentativo di referendum per l’indipendenza in Catalogna.

Di Cyber security si è parlato nei giorni scorsi all’evento internazionale dedicato alla sicurezza informatica, Cybertech Europe 2017, giunto alla sua seconda edizione. Fra i temi trattati, le iniziative europee in tema di standardizzazione delle politiche di cyber sicurezza e le varie applicazioni nelle infrastrutture “critiche” e l’innovazione in tema di sicurezza informatica.