Customer Service importante nelle scelte dei consumatori

(Teleborsa) – Se ben tre quarti dei consumatori ritengono che un buon rapporto qualità-prezzo sia un fattore molto importante nel momento in cui devono effettuare un acquisto, il 59% pensa che un fattore determinante sia dato invece dalla qualità del servizio clienti. E’ quanto emerge dalla ricerca “Customer Service Barometer 2017” di American Express.

Secondo la ricerca il customer service diventa uno dei principali fattori di scelta nel momento in cui i clienti devono fare un acquisto.La ricerca di American Express, condotta a livello globale, riporta i dettagli del caso italiano.

Oltre un terzo degli intervistati (37%) ritiene che le imprese abbiano accresciuto i loro sforzi per offrire un buon servizio clienti (in aumento dal 31% registrato nel 2014). Un risultato che pone le aziende del nostro Paese al vertice della classifica europea e seconde solo a quelle statunitensi. Mentre è calato significativamente (28% contro il 38% del 2014) il numero di quanti ritengono che non venga riposta attenzione ai servizi di customer service.