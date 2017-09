CTI BioPharma nomina Laurent Fischer nuovo Presidente del CdA

(Teleborsa) – Nuovo management per CTI BioPharma Corp.. La società biofarmaceutica ha annunciato che Laurent Fischer, M.D. è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha annunciato la promozione di David H. Kirske a Chief Financial Officer e di Bruce J. Seeley a Chief Operating Officer della società.

“Le nomine annunciate oggi fortificano e rendono più solido il nostro Consiglio e la leadership in un momento importante per la società,” ha detto Adam R. Craig, M.D., Ph.D., Presidente e CEO di CTI BioPharma. “Laurent porta un bagaglio di conoscenza industriale e di esperienza sia nello sviluppo di farmaci sia nel creare valore per gli azionisti. Già parte del senior management team, Bruce e David portano esperienza operativa e finanziaria a CTI BioPharma mentre continuiamo a trasformarla in una organizzazione più snella e maggiormente focalizzata.” “Sono lieto di essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione mentre i cambiamenti che stanno avendo luogo nella società forniscono l’opportunità di mantenere gli impegni con i pazienti e con gli azionisti,” ha detto il Dr. Fischer. “Sono impaziente di continuare il lavoro con il Consiglio e con il team esecutivo per aiutare a realizzare il potenziale di CTI BioPharma.”