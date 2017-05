CSP International perfeziona l’acquisizione di Perofil Fashion

(Teleborsa) – Il Gruppo CSP rafforza il proprio know-how nell’ambito dell’intimo maschile e femminile ed accresce le proprie quote di mercato, con l’acquisizione di Perofil Fashion.

L’acquisizione è stata perfezionata oggi, in esecuzione dell’accordo preliminare sottoscritto in data 07 aprile 2017.

CSP International Fashion Group opera con i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Liberti, Le Bourget, Well e Cagi. Perofil S.p.A., fondata a Bergamo nel 1910, propone una gamma di prodotti che si articola differentemente in base ai marchi e comprende slip, boxer, t-shirt, pigiami, homewear, calze, fazzoletti, costumi da bagno, lingerie in seta ed in altri tessuti. Il perimetro dell’operazione comprende il 100% delle partecipazioni della Perofil Fashion Srl, nella quale sono state conferite da Perofil S.p.A. la titolarità esclusiva e le attività relative ai marchi Perofil, Luna di Seta e la licenza del marchio Bikkembergs, nonché i contratti con la rete di agenti ed i rapporti di lavoro relativi a 78 dipendenti.