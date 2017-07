Crolla il settore auto in Europa, pesa sospetto cartello in Germania

(Teleborsa) – Sbandano in Borsa i titoli dei maggiori testimonial tedeschi del settore auto.

Big, come Volkswagen (-3,92%), BMW (-2,70%) e Daimler (-2,68%) accusano il colpo delle anticipazioni pubblicate da Der Spiegel su un possibile Cartello per fissare i prezzi dei sistemi per la gestione delle emissioni dei motori diesel.

Secondo quanto riporta l’articolo, le intese andrebbero contro le norme Antitrust. Il cartello avrebbe operato coinvolgendo più di 200 dipendenti in 60 gruppi di lavoro in settori quali sviluppo dell’auto, motori benzina e diesel, freni e trasmissioni.

Il comparto automotive è nettamente il peggiore in Europa: l’indice di riferimento DJ Stoxx Auto cede oltre 3 punti percentuali.