Crolla Bluebird Bio dopo il downgrading di Morgan Stanley

(Teleborsa) – Retrocede molto Bluebird Bio, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,75% in una Wall Street positiva. Pesa il downgrading ad “underweight” ed il taglio del target price a 105 dollari da parte di Morgan Stanley, poco convinta dallo sviluppo della sua terapia contro l’anemia.

Lo status tecnico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 130,9 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 123,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 138.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)