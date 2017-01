Crisi, per la maggioranza degli italiani la ripresa economica è stabile

(Teleborsa) – “La ripresa economica è ancora debole, ma stabile, e si confermano i dati della rilevazione dello scorso anno per quanto riguarda la situazione economica del Paese e delle famiglie. Lo rivela il rapporto “Italia 2017″ dell’EURISPES che spiega come nella maggioranza dei casi (38,1%) gli italiani esprimono un giudizio di stabilità economica per l’Italia in relazione alle prospettive per il 2017, anche se coloro che ipotizzano un peggioramento sono il 36,4% mentre il 13,8% è convinto che l’economia migliorerà”.

Stabili anche i dati sulla condizione economica delle famiglie rispetto allo scorso anno. Il 14,1% definisce molto peggiorata la situazione economica familiare nell’ultimo anno e il 27,3% indica un lieve peggioramento. Per il 42,3%, invece, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Ad indicare un parziale o netto miglioramento è circa una persona su dieci.