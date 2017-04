Crisi e imprese protestate, calano i tempi di pagamento

(Teleborsa) – Nel 2016, sono state protestate 22.500 società, il 23% in meno rispetto al 2015. Si tratta, spiega l’Osservatorio Cerved sui Protesti e i Pagamenti delle imprese, di quasi un dimezzamento rispetto al massimo toccato nel 2012, quando le società con almeno un protesto erano 43 mila.

In netto miglioramento anche le abitudini di pagamento: in media le aziende hanno tagliato i tempi di pagamento, pagando i propri fornitori in 74 giorni, (una riduzione di 1,9 giorni rispetto al 2015 e più di una settimana in meno rispetto al 2012).

“Le imprese uscite dalla crisi evidenziano abitudini di pagamento più regolari, che riflettono anche condizioni finanziarie più equilibrate”, ha commentato Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved. “Minori ritardi e tempi più brevi sono accompagnati da un ritorno delle imprese a concedere credito commerciale, un segnale di rinnovata fiducia del sistema. Rimangono tuttavia ampi divari, con il largo consumo, la distribuzione e diverse regioni meridionali in cui la presenza di mancati pagamenti e ritardi è ancora molto elevata”.