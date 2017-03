CreVal: via libera al piano di esodo anticipato.Chiuse altre 40 filiali

(Teleborsa) – E’ stato raggiunto l’obiettivo di adesioni al piano di esodo anticipato, relativo all’accordo siglato a dicembre con i sindacati, con risparmi a regime per circa 18 milioni di euro annui. Lo ha reso noto il Credito Valtellinese (CreVal) che spiega che proseguono le azioni per la riduzione dei costi in linea con gli obiettivi definiti nell’Action Plan 2017-2018.

In particolare, CreVal fa riferimento all’accordo sindacale siglato lo scorso 21 dicembre per la gestione degli esuberi attraverso l’utilizzo del Fondo di solidarietà per il settore del credito, che prevedeva un piano di incentivi all’esodo e di esodi anticipati destinato a 234 risorse che matureranno i requisiti pensionistici previsti entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

L’obiettivo di riduzione degli organici definito è stato pienamente raggiunto, esclusivamente con strumenti di carattere volontario.

Le risorse interessate accederanno alle prestazioni del Fondo di solidarietà in due finestre, 1° aprile 2017 e 1° dicembre 2017.

In linea con l’Action Plan l’istituto bancario spiega che prosegue il piano di razionalizzazione della rete, con la chiusura di una seconda tranche di 40 filiali.

Più precisamente, dal 19 marzo 2017 cesseranno l’attività 14 filiali in Lombardia, 1 rispettivamente in Piemonte, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, 3 rispettivamente in Veneto, Toscana e Marche, 9 nel Lazio, nonché 5 filiali della controllata Credito Siciliano in Sicilia”.