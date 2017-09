Creval, ottenuta la Gacs su tranche senior

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso – con proprio decreto – a Credito Valtellinese la garanzia dello Stato (GACS) sulla tranche senior della cartolarizzazione, il cui importo è di 464 milioni di euro, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value di circa 1,4 miliardi di euro, il cui perfezionamento è stato annunciato lo scorso 13 luglio (c.d. Projec t Elrond).

L’ottenimento della GACS, tenuto conto degli effetti dell’operazione riferiti al terzo trimestre 2017, determina un risultato positivo sul common equity ratio del Gruppo Creval, sulla base delle RWA al 30 giugno, pari a circa 20 basis points, con un common equity ratio proforma a 10,8%.

Negativo il titolo Creval a Piazza Affari: -1,56%.