Crescono i prezzi alla produzione italiani ad agosto

(Teleborsa) – Crescono i prezzi alla produzione nel mese di agosto. Secondo l’Istat l’indice aumenta dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,5% nei confronti di agosto 2016.

I prezzi alla produzione dell’industria aumentano, per il mercato interno, dello 0,5% rispetto ad luglio e dell’1,6% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico, si registrano variazioni positive sia in termini congiunturali (+0,2%) sia rispetto ad agosto 2016 (+1,8%).

Per il mercato estero, non si registra alcuna variazione rispetto al mese precedente (variazione nulla sia per l’area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali si rileva un aumento dell’1,3% (+1,8% per l’area euro e +0,9% per quella non euro).

Il settore di attività economica per il quale si evidenzia l’aumento tendenziale dei prezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero area euro, è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con una crescita rispettivamente del 6,1% e del 7,1%.

Nel secondo trimestre l’indice totale dei prezzi alla produzione dei servizi aumenta dell’1,3% nei confronti del trimestre precedente e dello 0,4% su base tendenziale.

I settori che registrano gli aumenti tendenziali più elevati sono il trasporto aereo di merci (+10,0%) e il trasporto aereo di passeggeri (+3,7%); invece, per il trasporto merci su strada si rileva la diminuzione tendenziale più ampia (-2,6%).