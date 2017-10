Crescita e Mobilità: la sfida dei trasporti al convegno SIET a Bari

(Teleborsa) – Si è conclusa a Bari la due giorni di lavori del convegno annuale organizzato dalla Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica (SIET) di cui è Presidente Angela Stefania Bergantino, ordinaria di Economia dei Trasporti all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC.

La XIX Conferenza è stata incentrata sul tema “Crescita e Mobilità: la sfida dei trasporti – Growth and mobility: the transport challenge” e ha visto la partecipazione di oltre 80 esperti e accademici provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti che si sono confrontati sui temi di rilievo dell’economia dei trasporti e della logistica.

Nella mattinata di oggi (6 ottobre) ha partecipato all’incontro, che si è svolto presso l’Aeroporto internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, anche il Presidente dell’ENAC Vito Riggio nella sezione dedicata al trasporto aereo che ha ospitato interventi mirati ad analizzare, tra l’altro, l’importanza degli aeroporti sull’economia, i modelli di accessibilità regionale, le compagnie low cost e i flussi di turismo internazionale.

Il Presidente Riggio, nell’illustrare gli importanti dati di crescita del traffico aereo, sia a livello nazionale che internazionale, ha evidenziato anche come gli investimenti infrastrutturali siano determinanti per accrescere l’offerta e la competitività degli aeroporti e per favorire lo sviluppo sia del settore stesso, sia dell’economia in generale.

La Presidente della SIET, Angela Stefania Bergantino, ha commentato positivamente la riuscita della manifestazione che ha rappresentato l’occasione per tutti i partecipanti per un utile confronto sui numerosi temi correlati alla mobilità, tra i quali, i fabbisogni infrastrutturali, l’innovazione tecnologica, l’impatto socio-economico dei servizi di trasporto aereo e dell’accessibilità aeroportuale, il ruolo della mobilità ai fini dello sviluppo turistico e imprenditoriale regionale e nazionale.