Credito: ABI, nuova moratoria riguarda oltre 13 mila famiglie

(Teleborsa) – Tra marzo 2015 e marzo 2017, sono state oltre 13mila le famiglie che hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento, tra mutuo prima casa e credito al consumo. Il controvalore complessivo è pari a 387 milioni di euro e a una maggior liquidità a disposizione a fronte della sospensione pari a 99,4 milioni. Lo rivela il monitoraggio dell’Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori su la “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”.

L’analisi relativa alla ripartizione territoriale delle domande evidenzia che le operazioni di finanziamento al consumo sono state distribuite per il 35,8% al Nord per il 22,4% il Centro e per il 41,8% Sud e Isole.

Riguardo i mutui: la sospensione delle rate ha riguardato il 49,8% il Nord, il 25% il Centro e il 25,2% Sud e Isole