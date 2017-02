Credit Agricole dimezza l’utile trimestrale, pesano svalutazioni

(Teleborsa) – Calano gli utili trimestrali della banca francese. Il quarto trimestre di Credit Agricole si è chiuso con una flessione del 67% dell’utile a 291 milioni di euro rispetto agli 882 milioni registrati un anno fa. Le attese degli analisti erano per una discesa dei profitti più contenuta fino a 301 milioni. Sul risultato, ha pesato la svalutazione di LCL, l’unità bancaria retail in Francia, per 491 milioni.

I ricavi sono, invece, saliti del 7% a 4,58 miliardi di euro.

Il board di Credit Agricole, nonostante il rosso, ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione per il 2016.