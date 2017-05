CREDEM, lezioni di economia per gli studenti

(Teleborsa) – Saranno oltre 200 gli studenti di sei scuole secondarie di primo e secondo grado di Reggio Emilia e provincia coinvolti nell’iniziativa “EconomiAscuola – Oggi parliamo di… moneta e pagamenti elettronici” promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF). Il progetto rientra nelle iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani e in particolare alle scuole, che la Fondazione promuove con eventi e collaborazioni con le Istituzioni e il territorio. A Reggio Emilia l’evento, organizzato in collaborazione con CREDEM si svolgerà il 5 maggio prossimo. L’incontro sarà aperto dagli interventi del Direttore Generale di CREDEM, Nazzareno Gregori e del Condirettore Centrale Capo del Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti di Banca d’Italia Domenico Gammaldi.

Il tema dell’incontro, la moneta e i pagamenti elettronici, condurrà gli studenti ad una serie di riflessioni, come ad esempio la scoperta delle nuove forme di pagamento elettronico che si stanno sempre più diffondendo con la conseguente dematerializzazione del denaro. Sarà proposto anche un focus sul tema del gioco d’azzardo, sui rischi e le modalità di utilizzo anche online. I temi che saranno affrontati nell’incontro hanno l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai cambiamenti che le riguardano offrendo le competenze economiche necessarie per affrontare la realtà quotidiana. Inoltre le attività di educazione si muovono nell’ottica di rendere gli studenti cittadini attivi e potenziare il loro bagaglio di conoscenze in materia economico-finanziaria, come previsto dalla nuova legge sulla Buona Scuola.