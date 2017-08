Corea Nord, allarme 007: “Ha mini testata nucleare”

(Teleborsa) – “Se la Corea del Nord continuerà con l’escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto”. E’ la risposta furiosa del Presidente USA, Donald Trump dopo le ultime indiscrezioni riportate dal Washington Post, che cita gli 007 americani, secondo cui la Corea del Nord è riuscita a produrre con successo una testata nucleare miniaturizzata, entrando in una nuova fase del suo programma atomico.

Secondo gli esperti, si tratta di un passaggio chiave verso lo status di potenza atomica.

Il dispiegamento dei missili, il primo dal 2014 a questa parte, è stato individuato “dai satelliti spia americani” – scrive l’emittente Fox – precisando che la Corea del Nord, alcuni giorni fa, ha caricato due missili anti-nave su un vascello nella zona della costa orientale.

Intanto secondo quanto riportano i media internazionali, che citano fonti militari di Pyongyang, la Corea del Nord starebbe “considerando” un piano per colpire il territorio statunitense di Guam.