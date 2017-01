Contrordine: easyJet non “taglia” più e prosegue il Milano Malpensa-Roma Fiumicino

(Teleborsa) – Ci ripensa easyJet e rivede la sua precedente decisione di tagliare il collegamento tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino. La Compagnia low cost britannica, infatti, ha annunciato la messa in vendita su tutti i canali, a partire dalla prossima settimana, dei biglietti per la tratta, che sarà operata sei volte alla settimana (tutti i giorni escluso il sabato) a partire dal 26 marzo e per tutta la stagione estiva, fino al 27 ottobre.

“Rivediamo costantemente la programmazione dei nostri voli per assicurare un’offerta sostenibile e allineata alle necessità dei nostri passeggeri – ha dichiarato , Direttore di easyJet per l’Italia – e nell’attuale contesto di mercato, abbiamo voluto dare continuità al collegamento tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino, offrendo una proposta completa ai viaggiatori che ogni giorno scelgono di spostarsi tra Milano e Roma”.