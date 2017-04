Contratto in Arabia Saudita per Salini Impregilo

(Teleborsa) – Salini Impregilo, tramite la controllata Fisia Italimpianti, si è aggiudicata in joint venture con una società spagnola il contratto per la progettazione e realizzazione di un impianto di dissalazione in Arabia Saudita, del valore di 255 milioni di dollari, commissionato da ACWA Power.

Situato nell’area di Shoaiba sulla costa occidentale del Paese, l’impianto utilizzerà la tecnologia dell’osmosi inversa e produrrà 250.000 mc/g, fornendo acqua potabile ad oltre un milione di abitanti delle città di La Mecca, Jeddah e Taif.

In joint venture al 50%, Fisia Italimpianti ha firmato una Limited Notice To Proceed (LNTP) per l’inizio dei lavori preliminari. La JV prevede la firma della Full Notice To Proceed (FNTP) entro il 27 luglio 2017, con termine dei lavori entro maggio 2019.